Интернет-ресурс «Спас-экстрим» научит ребенка правилам безопасности

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 15:52

В современном мире информационных технологий дети очень много времени проводят за компьютерами и ноутбуками, более «продвинутые» не выпускают из рук смартфоны и планшеты.

Фото: spas-extreme.ru

«Спас-экстрим» - это специализированный портал детской безопасности. Здесь можно найти много интересного: правила безопасности на воде, в лесу, при наводнении, при землетрясении и других чрезвычайных ситуациях. И главное – все эти правила представлены в доступной игровой форме.

На сайте размещена мультимедийная энциклопедия, интересные фильмы, прямо на сайте можно почитать книжки и посмотреть буклеты. И что самое важное, на портале есть раздел «Развлечения». Пройдя в эту рубрику ребенок сможет сыграть в игры, полистать виртуальные комиксы, порисовать в раскраске.

Спасатели уверяют, что показав данный сайт своему ребенку, Вы не будете волноваться за него, когда ему придется остаться одному дома.