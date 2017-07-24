Памятник Герою России Александру Маргелову открыли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.07.2017 15:15

Бюст установлен в Центральном парке города в преддверии празднования Дня воздушно-десантных войск.

Фото: admsurgut.ru

На торжественное мероприятие приехала супруга Героя Лидия Маргелова, которая поблагодарила всех участников церемонии.

В прошлом году, здесь же, был открыт бюст основателю войск ВДВ, генералу армии Василию Маргелову. Десантники рассказывали тогда, что помощь в святом для них деле оказали все, от кого это зависело, включая городских чиновников.

Добавим также, что последние годы своей жизни сын Маргелова Александр Васильевич посвятил помощи общественным организациям десантников. Во многих городах страны установлены монументы, увековечивающие память о его отце.