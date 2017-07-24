НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре проверили соблюдение антитабачного закона

24.07.2017 16:41

За первую половину года специалисты Роспотребнадзора выявили 75 нарушений - это курение в неположенном месте и продажа сигарет несовершеннолетним. 

Некоторые торговые точки, занимающиеся распространением такой продукции, находятся вблизи учебных заведений, что также является нарушением. Кроме того, специалисты ведомства проверили качество табачной продукции. Так, 75 пачек сигарет и 24 упаковки табака для кальяна продавались с нарушением обязательных требований.

В результате проверки на бизнесменов наложили штрафы – их общая сумма превысила 800 тысяч рублей.

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