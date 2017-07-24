НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Юниорская сборная России U18 побеждает в первом выставочном матче сезона

24.07.2017 18:49

22 июля в столице страны игроки до 18 лет сразились с клубом «Красная Армия» (Москва). Итог встречи – 2:3. 

Напомним, до конца июля в Химках проходит тренировочное мероприятие юниорской сборной Российской Федерации U18 (игроки до 18 лет) по хоккею с шайбой. В ее составе 29 хоккеистов, в том числе студент отделения хоккей ЮКИОР Данила Галенюк.

Данное мероприятие является первым этапом для подготовки к стартовому турниру сезона - Мемориалу Ивана Глинки, который пройдёт с 07 по 12 августа 2017 года в городе Братислава (Словацкая Республика) и городе Брецлав (Чешская Республика).

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че