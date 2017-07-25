НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в Сургуте состоится концерт памяти Владимира Высоцкого

25.07.2017 08:20

Он пройдет в Городском парке культуры и отдыха, начало – в 19.00. 

На вечере памяти под названием «Я конечно вернусь» музыканты, деятели культуры и искусства, простые горожане будут вспоминать, цитировать и исполнять произведения советского поэта, барда и актера. Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года. Он внёс огромный вклад в развитие кино, театра, музыки и культуры в целом, он остаётся одним из самых любимых и изучаемых по сей день.  

В городах России и многих странах мира регулярно отмечаются памятные даты, связанные с Владимиром Семёновичем, в Сургуте такие мероприятия проходят регулярно и привлекают большое количество неравнодушных граждан.  Вход на мероприятие свободный. 0+

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