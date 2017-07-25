23 июля в Сургуте в третий раз прошёл праздник Вардавар

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 09:43

Этот церковный праздник в честь Преображения Господня отмечается в Армении на 98-й день после Пасхи и известен традицией взаимного обливания водой.

Фото: admsurgut.ru

Мероприятие состоялось на территории ИКЦ «Старый Сургут».

В преддверии торжества организаторы праздника рассказали, что в этом году впервые на сургутском Вардаваре выступят ребята из Союза татарской молодежи города Сургута: они подготовили в подарок танцевальный флешмоб. И, по традиции, каждый выступающий будет выпускать в небо белого голубя, а во время веселья под армянскую музыку молодые люди подарят всем девушкам и женщинам розы.

Отметим, что в «Старый Сургут» в этот день пришли не только представители армянской диаспоры. Мероприятие вызвало живой интерес у многих сургутян, которые смогли увидеть театрализованную зарисовку об истории праздника, танцевальный флэшмоб, концертную программу, показательные выступления по армянской национальной борьбе «Кох». А на локальных площадках желающие смогли посоревноваться в игре в шашки, шахматы, нарды, поднятии гири.

Завершением праздника стало массовое обливание водой.