В Югру запретили завозить живых свиней из Омской области

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 10:04

Также нельзя провозить свиноводческую продукцию, которая не прошла термическую технологическую обработку, рассказали в Сургутском отделе госветнадзора.

Фото: agrobk.ru

Запрет действует с 18 июля. Он связан с тем, что в Омской области зарегистрировано несколько очагов африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой вирусную болезнь, которая характеризуется сверхострым течением и большой летальностью. Болеют АЧС домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет.

Заболевание передается через зараженные вирусом корма, подстилку, продукты убоя животных, а также через клещей.

К вспышкам АЧС (до 45 % от общего количества неблагополучных пунктов по стране) привело скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов. В этой связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливайте свиньям пищевые отходы из пунктов общественного питания (кафе, шашлычные и т.д.).