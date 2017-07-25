Российские водители чаще европейцев засыпают за рулем

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 11:59

Каждый пятый водитель в ЕС хотя бы раз засыпал за рулем, показал опрос, проведенный компанией Ford.

Фото: gazeta19.ru

Среди российских участников исследования более 32% признались, что «проваливались» в сон во время управления автомобилем. Причем около 4% опрошенных уже попадали из-за этого в ДТП. Еще 24% заявили, что чувство сонливости за рулем им знакомо, но они успешно борются с ним, причем самыми разными методами.

Для более чем 33% россиян лучшим средством являются тонизирующие напитки, причем традиционные кофе и чай пока обгоняют по популярности «энергетики». На удивление много среди российских водителей меломанов и любителей петь — громкую музыку и пение как лучший метод борьбы со сном указали почти 23% опрошенных. Более 7% автомобилистов прогоняют сон с помощью физических упражнений, ради чего они готовы сделать остановку.

Самый очевидный и полезный вариант — остановить автомобиль и поспать хотя бы 20-30 минут, — выбрали 30% респондентов.