Югорчанин Михаил Стихановский вошел в число победителей «Кубка Сириуса»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 12:17

Тренировочное мероприятие юниорской сборной России до 17 лет по хоккею с шайбой прошло в Сочи. Главный тренер Владимир Филатов для участия в мероприятии вызвал 25 хоккеистов, в том числе учащегося ЮКИОР Михаила Стихановского.

Спортсмены приняли участие в предсезонном турнире «Кубок Сириуса». В финальном матче на лед вышли участники команд сборной Москвы и сборной России. По итогам игры победу со счетом 5:4 одержали хоккеисты юниорской сборной России до 17 лет.

Команда Владимира Филатова одержала пять побед из пяти возможных, разница заброшенных и пропущенных шайб составила 26:8.