НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Юные сургутяне прошли обучение в «Школе изобретателей»

25.07.2017 13:20

Занятия проводятся уже три года во время летних каникул в центре научно-технического творчества «Информатика+». 

Обучение построено по авторской программе дополнительного образования, которая помогает детям в игровой форме развивать изобретательское мышление. В ходе занятий ребята смогли постичь азы механики, информатики и других технических наук, пишет «Сургутская трибуна».

По завершению обучения, все выпускники в группах представляли свои проекты. А после всем ребятам вручили сертификаты о прохождении «Школы изобретателей».

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