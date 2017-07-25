Юные сургутяне прошли обучение в «Школе изобретателей»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 13:20

Занятия проводятся уже три года во время летних каникул в центре научно-технического творчества «Информатика+».

Обучение построено по авторской программе дополнительного образования, которая помогает детям в игровой форме развивать изобретательское мышление. В ходе занятий ребята смогли постичь азы механики, информатики и других технических наук, пишет «Сургутская трибуна».

По завершению обучения, все выпускники в группах представляли свои проекты. А после всем ребятам вручили сертификаты о прохождении «Школы изобретателей».