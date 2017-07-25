НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Коммунальщики в Октябрьском районе требовали от югорчан оплаты несуществующей услуги

25.07.2017 13:45

В прокуратуру поступила коллективная жалоба жителей поселка Сергино. Они были недовольны тем, что им выставляются необоснованные счета по оплате коммунальных услуг. 

Фото: gkh.gov39.ru

Проведя проверку, прокуроры обнаружили, что ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» длительное время начисляла и требовала оплаты за обогрев трубы холодного водоснабжения. В прокуратуре указали на то, что взимание такой платы незаконно, а также отсутствуют какие-либо нормативы и тарифы на эту услугу.

В целях защиты законных прав и интересов жителей поселка прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании действий ресурсоснабжающей организации незаконными и возложении обязанности прекратить начисление и взимание данной платы. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

Однако в компании сочли такое решение неверным и подали апелляционную жалобу. Впрочем, и апелляционным судом решение оставлено без изменения.

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