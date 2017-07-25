НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Следователи проверяют информацию о массовом заболевании детей в Нижневартовске

25.07.2017 13:59

Сообщения опубликовали СМИ 24 июля. Говорилось о том, что несовершеннолетние заболели энтеровирусным менингитом. 

Фото: hmao.sledcom.ru

«По поручению руководителя следственного управления Анвара Ахмедзянова по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», - говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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