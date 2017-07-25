Следователи проверяют информацию о массовом заболевании детей в Нижневартовске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 25.07.2017 13:59
Сообщения опубликовали СМИ 24 июля. Говорилось о том, что несовершеннолетние заболели энтеровирусным менингитом.
Фото: hmao.sledcom.ru
«По поручению руководителя следственного управления Анвара Ахмедзянова по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», - говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.