НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Антимонопольная служба Югры оштрафовала «Красное и белое» на крупную сумму

25.07.2017 14:16

 Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверки торговой сети ООО «Альфа Сургут», специалисты изучили пять типовых договоров поставки продовольственных товаров. 

Фото: theneft.ru

В каждом документе антимонопольщики обнаружили пункт, согласно которому поставщики компании, в случае изменения ассортимента поставляемых товаров, обязаны уплатить штраф в размере 50% от суммы сделки.

В ФАС указали на нормы законодательства о торговле, которые запрещают хозяйствующим субъектам, работающим посредством организации торговой сети, взимать за это плату.

В результате проверки ООО «Альфа Сургут» оштрафовали на один миллион рублей.

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