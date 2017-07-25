Антимонопольная служба Югры оштрафовала «Красное и белое» на крупную сумму

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 25.07.2017 14:16
Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверки торговой сети ООО «Альфа Сургут», специалисты изучили пять типовых договоров поставки продовольственных товаров.
Фото: theneft.ru
В каждом документе антимонопольщики обнаружили пункт, согласно которому поставщики компании, в случае изменения ассортимента поставляемых товаров, обязаны уплатить штраф в размере 50% от суммы сделки.
В ФАС указали на нормы законодательства о торговле, которые запрещают хозяйствующим субъектам, работающим посредством организации торговой сети, взимать за это плату.
В результате проверки ООО «Альфа Сургут» оштрафовали на один миллион рублей.