Выплату к «Десятилетию детства» получат также студенты и военнослужащие

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 14:58

Это югорчане, выехавшие для обучения за пределы округа, и «срочники», которые имеют место жительства в Югре.

Фото: vestnik-lesnoy.ru

На днях был утвержден порядок предоставления единовременной выплаты. Для ее получения необходимо будет совершить всего несколько «кликов» на портале Госуслуг, говорят в окружном правительстве.

«Подать заявление граждане имеют возможность через Единый портал государственных и муниципальных услуг с указанием сведений о факте и месте рождения в автономном округе. Период подачи заявлений – с 1 января по 30 ноября 2018 года. Личное посещение органов социальной защиты не требуется. Информация о месте рождения и жительства заявителей будет проверена уполномоченными органами посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с органами ЗАГС и Управлением по вопросам миграции УМВД России по Югре», - пояснила и.о. директора окружного департамента социального развития Елена Немчинова.

Напомним, на прошлой неделе губернатором автономного округа подписан закон о единовременной денежной выплате югорчанам, которые появились на свет начиная с 1 января 1993 года. Сама выплата будет предоставлена в 2018 году – в год 25-летия Конституции, начала «Десятилетия детства», 825-летия первого летописного упоминания о Югре.

Решение об учреждении выплат нашло широкую поддержку общественности, старожил, родителей и самих югорчан, родившихся в этот период. Они отмечают справедливость и востребованность такой меры.

Размер выплаты составит 5 тысяч рублей. Она будет произведена до 1 марта будущего года в беззаявительном порядке для югорчан, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения, и в заявительном порядке до 31 декабря 2018 года для всех остальных граждан, имеющих право на её получение.

Прогнозная численность получателей пособия составит 515 309 граждан, 99 тысяч из них состоят в органах социальной защиты. Объем средств для осуществления выплат составит 2,6 млрд рублей.