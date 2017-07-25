Полицейские провели в банках Белого Яра акцию «Осторожно, мошенники!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 15:32

Клиентам вручили около 200 памяток и рассказали о том, как не стать жертвой преступников.

Фото: 86.mvd.ru

Подобные акции в ближайшее время пройдут во всех поселениях Сургутского района. Полицейские также планируют использовать баннеры и растяжки, напоминающие об изобретательности мошенников.

Всего с начала года в районное ОМВД поступило более 80 обращений граждан по таким фактам. Как правило, они совершаются с использованием сети Интернет или посредством сотовой связи.

Югорчанам советуют никому не передавать данные своей банковской карты, не совершать покупки с неизвестных сайтов и по заниженным ценам. Не перечисляйте предоплату, если вы не уверены в продавце, не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях на мобильный телефон.