НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Югра» уступила «Неману» в товарищеской игре

25.07.2017 16:20

 Хоккеисты из города Гродно сумели одержать победу над югорчанами, встреча завершилась со счётом 3:2. 

К 25-й минуте игры команда Игоря Захаркина выигрывала в две шайбы, точные броски на свой счёт сумели записать Кирилл Беляев и Евгений Скачков. Во втором периоде Сергей Дорофеев отыграл один гол, а в заключительной 20-минутке шайбы Глеба Клименко и Гжегожа Пасюта принесли «Неману» волевую победу.

В предыдущем товарищеском матче «Югра» обыграла «Неман» в серии буллитов — 4:3, сообщает championat.com.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че