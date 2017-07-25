«Югра» уступила «Неману» в товарищеской игре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 16:20

Хоккеисты из города Гродно сумели одержать победу над югорчанами, встреча завершилась со счётом 3:2.

К 25-й минуте игры команда Игоря Захаркина выигрывала в две шайбы, точные броски на свой счёт сумели записать Кирилл Беляев и Евгений Скачков. Во втором периоде Сергей Дорофеев отыграл один гол, а в заключительной 20-минутке шайбы Глеба Клименко и Гжегожа Пасюта принесли «Неману» волевую победу.

В предыдущем товарищеском матче «Югра» обыграла «Неман» в серии буллитов — 4:3, сообщает championat.com.