Сургут занял 90-е место в погодном рейтинге России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 16:41

Информационное агентство INNOV составило список самых тёплых и холодных городов страны. За основной показатель была взята среднегодовая температура воздуха.

Фото: m.babyblog.ru

Выяснилось, что самым тёплым городом России является Сочи – здесь в среднем +14 градусов. Лидер самых холодных городов — Оймякон. Жителям якутского села приходится мириться со среднегодовыми -15,5°С.

Сургут расположился на 90-м месте рейтинга. Среднегодовая температура в нашем городе – около -2 градусов. Кстати, в список вошел еще один югорский город – Ханты-Мансийск. Он занимает 85-ю строчку с показателем -0,8 градусов.