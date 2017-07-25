Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 17:55

Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

Фото: yugopolis.ru

Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Бесплатно по-прежнему можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета, пишет РИА Новости.