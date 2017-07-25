Уровень безработицы в Югре находится на очередном историческом минимуме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 18:23

Это связывают с сезонностью и последовательной работой органов занятости населения.

За две недели число безработных в округе сократилось на 309 человек. Официально ищут работу чуть больше 4 200 югорчан или 0,46% от экономически активного населения региона.

К слову, в Югре отмечается самый низкий уровень регистрируемой безработицы среди всех субъектов УрФО. Этот уровень более чем в два раза ниже среднего по России. При этом на рынок труда продолжают поступать новые предложения о вакансиях. Если месяц назад их было чуть больше 15 800, то сейчас около 16 300 предложений.