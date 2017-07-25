В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.07.2017 20:35

Так, получить номера на новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне.

Фото: pavarunet.ru

Предполагается, что его сотрудники дистанционно смогут передавать данные в ГИБДД. Госавтоинспекция в электронном виде проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать свидетельство из ГАИ, напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у дилера) и отдать владельцу.

Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС.

Другое нововведение касается номеров. Как написано в законопроекте, у граждан будет право выбора номера, но не понятно, каким образом. Этот порядок еще предстоит определить правительству.