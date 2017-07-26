Команда специалистов Окружной клиники совершит велопробег

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.07.2017 10:10
Он пройдет по Ханты-Мансийску и его окрестностям 29 июля.
Фото: dzhmao.ru
Спортивная акция уже стала традиционной. В этом году она посвящается Году здоровья и 85-летнему юбилею главной больницы Югры.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, коллектив Окружной клиники советует югорчанам летом больше двигаться и правильно питаться. А показать важность физической активности специалисты решили на своем примере.
Медики приглашают присоединиться к велопробегу здоровья всех желающих. Команда веломарафонцев стартует 29 июля в 9.00 у онкологического центра со стороны улицы Крупской.