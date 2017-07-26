НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Команда специалистов Окружной клиники совершит велопробег

26.07.2017 10:10

Он пройдет по Ханты-Мансийску и его окрестностям 29 июля.

Фото: dzhmao.ru

Спортивная акция уже стала традиционной. В этом году она посвящается Году здоровья и 85-летнему юбилею главной больницы Югры.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, коллектив Окружной клиники советует югорчанам летом больше двигаться и правильно питаться. А показать важность физической активности специалисты решили на своем примере.

Медики приглашают присоединиться к велопробегу здоровья всех желающих. Команда веломарафонцев стартует 29 июля в 9.00 у онкологического центра со стороны улицы Крупской.

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