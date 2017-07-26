Мужская сборная России по волейболу с успехом вышла в четвертьфинал

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 11:12

В субботу наши спортсмены с легкостью обыграли сборную США – со счетом 3:0.

Фото: csi-ugra.ru

В воскресенье подопечным Василия Ковальчука предстояла игра с серьезным соперником – командой Ирана. В первом и третьем сете россияне одержали верх 25:10 и 25:20, во втором и четвертом соперники оправились и взяли реванш 25:15, 25:18. Решающий пятый сет игра шла «мяч в мяч», но россияне смогли «собрать волю в кулак» и одолеть иранцев 15:12.

Напомним, что в сборной выступают четверо сургутян: Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, Георгий Плешкевич.