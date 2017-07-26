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В Сургутском районе близ деревни Ермаково состоялся юбилейный туристический слет «Робинзонада»

26.07.2017 11:24

 Его организаторами стали Молодежное объединение и Объединенная профсоюзная организация ОАО «Сургутнефтегаз». В гости приехали команды «Газпром-переработка», «Татнефть» и «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез». 

Проведение туристического слета уже стало доброй традицией. Открыли мероприятие заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Михаил Кириленко, заместитель начальника управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» Андрей Миронов, председатель Молодёжного объединения Юлия Шамсиева.

Самым серьезным испытанием стало прохождение туристической дистанции второго класса на время. Наибольший зрительский интерес вызвали регата на спортивном катамаране-двойке и рафте. Также участники слёта стреляли из лука и арбалета, вязали узлы, разводили костер с одной спички, устанавливали палатку на время.

По итогам соревнований лидером в третий раз стала команда «Кан-крет-ные ребята» из Сургутского УТТ№1. Среди гостей первенство взяла команда ПАО «Татнефть». Все команды были награждены дипломами, а победители увезли с собой кубки.

 

 

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