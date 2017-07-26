Стоимость бензина за прошедшую неделю в Сургуте не изменилась

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 11:38

Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Фото: baltionline.md

Остались без изменений цены на автомобильное и дизельное топливо, как у небольших независимых операторов, так и на АЗС крупных нефтяных компаний. Отмечается, что производство бензина в течение июля росло, и недостатка в нем продавцы и покупатели не испытывают.

Что касается цен в Сургуте, то АИ-92 в среднем стоит от 36,5 до 37,5 рублей за литр, АИ-95 – 39 рублей. Дизельное топливо чуть больше 42 рублей.