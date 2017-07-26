НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Стоимость бензина за прошедшую неделю в Сургуте не изменилась

26.07.2017 11:38

 Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Фото: baltionline.md

Остались без изменений цены на автомобильное и дизельное топливо, как у небольших независимых операторов, так и на АЗС крупных нефтяных компаний. Отмечается, что производство бензина в течение июля росло, и недостатка в нем продавцы и покупатели не испытывают.

Что касается цен в Сургуте, то АИ-92 в среднем стоит от 36,5 до 37,5 рублей за литр, АИ-95 – 39 рублей. Дизельное топливо чуть больше 42 рублей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че