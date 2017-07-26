В Нижневартовске презентовали новую программу работы светофоров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 12:31

На самых оживлённых перекрёстках города цветовая регулировка движения теперь ведётся в четырёх суточных режимах.

Фото: millionka.ru

Максимальная пропускная способность привязана ко времени суток: с утра она больше на выезд из города, а вечером наоборот. В дневное и ночное время светофоры работают в одинаковом пропускном режиме. Кроме того они регулируются в зависимости от сезона.

В период тестирования нареканий на работу светофоров от жителей не поступало. В ближайшее время планируется переоснастить новой системой ещё несколько перекрёстков Нижневартовска.

Стоит добавить, что в настоящее время в городе 97 регулируемых перекрестков уже работают по-новому. Таким образом, столица Самотлора одна из первых в Югре выполнила поручение губернатора по решению задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.