НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В этом году 32 выпускника школ в Югре получили 100 баллов на ЕГЭ

26.07.2017 12:48

Больше всего таких результатов по русскому языку – 19. Меньше - по истории и математике – по одному. 

Фото: miasskiy.ru

Доля высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) в сравнении с прошлым годом увеличилась по восьми учебным предметам. Среди них - русский язык, химия, информатика и ИКТ, история, иностранные языки (английский, немецкий, французский) и обществознание.

В 2017 году снизилось количество участников экзамена, получивших неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам. Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре, сообщает окружной Департамент образования.

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