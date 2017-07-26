В этом году 32 выпускника школ в Югре получили 100 баллов на ЕГЭ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 12:48

Больше всего таких результатов по русскому языку – 19. Меньше - по истории и математике – по одному.

Фото: miasskiy.ru

Доля высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) в сравнении с прошлым годом увеличилась по восьми учебным предметам. Среди них - русский язык, химия, информатика и ИКТ, история, иностранные языки (английский, немецкий, французский) и обществознание.

В 2017 году снизилось количество участников экзамена, получивших неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам. Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре, сообщает окружной Департамент образования.