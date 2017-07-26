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Сургутянин Максим Бган выиграл «золото» на летних Сурдлимпийских играх в Турции

26.07.2017 13:28

 Воспитанник Юрия Курдюмова 25 июля взошел на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине метание молота. 

Результат Максима 60.97 м, его ближайший соперник из Турции Сакир Мухаммед уступил югорчанину без малого 5 метров. Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Ишида Такамаса (53.40 м).

Сургутянин на протяжении восьми лет удерживает лидирующие позиции в метании молота на мировых спортивных аренах. На счету нашего спортсмена эта награда стала третьей, в 2013 году на Играх в Болгарии он выиграл медаль наивысшего достоинства, а в 2009 году в Тайбее был серебряным призером.

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