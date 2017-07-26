Одну из крупных улиц в Сургуте перекроют на несколько дней

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 15:07

В связи с производством дорожно-ремонтных работ, с 6.00 27.07.2017 до 6.00 31.07.2017 будет производиться перекрытие для движения автотранспорта ул. Профсоюзов на участке от ул. Чехова до ул. Лермонтова (в районе дома № 30).

Фото: zaomos.news

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- маршруты № 11, 14 – при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс» объезд по пр. Ленина, пр. Мира, ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов (остановочный пункт «Горсвет»), далее по маршруту;

- маршрут № 14А – при движении от остановочного пункта «ул. Островского» с нечётной стороны ул. Профсоюзов по ул. Лермонтова, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И. Киртбая (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту;

- сезонный маршрут № 111 – при движении от остановочного пункта «магазин Охотник» объезд по пр. Мира, пр. Ленина, ул. Аэрофлотская (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Учитывайте изменения при планировании поездок.