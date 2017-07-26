В Октябрьском и Кондинском районах установлено новое водоочистное оборудование

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 16:43

В Югре продолжаются мероприятия по капитальному ремонту оборудования. Субсидии на эти цели муниципалитетам выделяются из бюджета автономного округа.

Фото: sp.coolmart.ru

В прошлом году средства на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту были предоставлены Кондинскому и Октябрьскому районам. Так, первому муниципалитету было выделено более 68 млн рублей на мероприятия по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений, в том числе в п. Лиственничный.

В частности, в последнем установлено и запущено в эксплуатацию оборудование в контейнерном исполнении RTW-15 производительностью 350 м. куб/сутки. До его установки в поселке Лиственничный жителям вода поставлялась из скважины.

Октябрьскому району была предоставлена субсидия в размере 23,6 млн. рублей на капитальный ремонт технологического оборудования системы водоснабжения в с. Каменное. Здесь установлено оборудование в контейнерном исполнении «RTW-5 FAOZ» производительностью 120 м. куб./сутки.

«Все установки введены в эксплуатацию по постоянной схеме. По результатам отбора проб воды на выходе, её качество соответствует требованиям Санитарных норм и правил», - отмечают в окружном департаменте ЖКК и энергетики.