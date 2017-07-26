В Югре завершилась исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.07.2017 19:07

В ней приняли участие 30 человек, которые отправились по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно.

Фото: depcultura.admhmao.ru

В течение десяти дней они изучали деятельность местных жителей по сохранению культурных ценностей.

Одной из задач исследовательской экспедиции было изучение межнациональных отношений в Октябрьском и Березовском районах. В этих территориях уделяется много внимания традициям, быту коренных малочисленных народов Севера, однако, в свою очередь, работа над сохранением русской культуры нуждается в качественном усилении, в том числе, через привлечение кадров.

Будет подготовлена резолюция, которую направят специалистам профильных департаментов правительства Югры, пишет РИА Новости.