В Югре завершилась исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.07.2017 19:07
В ней приняли участие 30 человек, которые отправились по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно.
Фото: depcultura.admhmao.ru
В течение десяти дней они изучали деятельность местных жителей по сохранению культурных ценностей.
Одной из задач исследовательской экспедиции было изучение межнациональных отношений в Октябрьском и Березовском районах. В этих территориях уделяется много внимания традициям, быту коренных малочисленных народов Севера, однако, в свою очередь, работа над сохранением русской культуры нуждается в качественном усилении, в том числе, через привлечение кадров.
Будет подготовлена резолюция, которую направят специалистам профильных департаментов правительства Югры, пишет РИА Новости.