НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре завершилась исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2017»

26.07.2017 19:07

 В ней приняли участие 30 человек, которые отправились по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно. 

Фото: depcultura.admhmao.ru

В течение десяти дней они изучали деятельность местных жителей по сохранению культурных ценностей.

Одной из задач исследовательской экспедиции было изучение межнациональных отношений в Октябрьском и Березовском районах. В этих территориях уделяется много внимания традициям, быту коренных малочисленных народов Севера, однако, в свою очередь, работа над сохранением русской культуры нуждается в качественном усилении, в том числе, через привлечение кадров.

Будет подготовлена резолюция, которую направят специалистам профильных департаментов правительства Югры, пишет РИА Новости.

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