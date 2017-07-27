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Две иномарки столкнулись накануне в Ханты-Мансийске. Водитель одной из них погиб

27.07.2017 09:35

Согласно сводке Госавтоинспекции за 26 июля, ДТП произошло в 23.15 в районе д.2 по ул. Тобольский тракт. 

Фото: 86.mvd.ru

56-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шкода Октавия» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Эпика». Авария унесла жизнь водителя «Шкоды», различные травмы получили 26-летний водитель и 35-летний пассажир «Шевроле».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 6 - получили различные травмы.

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