Две иномарки столкнулись накануне в Ханты-Мансийске. Водитель одной из них погиб

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 09:35

Согласно сводке Госавтоинспекции за 26 июля, ДТП произошло в 23.15 в районе д.2 по ул. Тобольский тракт.

Фото: 86.mvd.ru

56-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шкода Октавия» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Эпика». Авария унесла жизнь водителя «Шкоды», различные травмы получили 26-летний водитель и 35-летний пассажир «Шевроле».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 6 - получили различные травмы.