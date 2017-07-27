Площадь лесных пожаров в Югре за два дня увеличилась почти в шесть раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 11:03

Об этом ТАСС сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Фото: gazetairkutsk.ru

По данным на 26 июля, за сутки было зарегистрировано 35 пожаров общей площадью 4,9 тыс. га. Из них локализовано четыре лесных возгорания на площади 35 га.

Комиссия по ЧС решила приостановить тушение восьми лесных пожаров на площади 4,3 тыс. га. Они находятся на большом удалении, где нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Стоимость их тушения кратно превышает ущерб, пояснили в ведомстве, уточнив, что причиной пожаров являются грозы.

Ранее стало известно, что в Березовском и Белоярском районах ввели режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки.