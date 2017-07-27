Российские железные дороги изменили информацию на билетах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 11:26

Они попробовали сделать размещаемые сведения более полными и наглядными, сообщает Travel.ru.

Фото: ngs55.ru

К последним относятся пиктограммы, символизирующие доступные пассажиру сервисы. К примеру, изображение подушек означает, что в билет включено пользование постельным бельем, ложка и вилка означают включенное в билет питание, а перечеркнутая снежинка - отсутствие гарантии работы кондиционера.

Другой новацией стало выделение жирным шрифтом наиболее важной для пассажира информации: дата и время отправления, номер поезда и вагона.

Пока изменения касаются билетов, продаваемых в кассах и в билетных автоматах. Появление пиктограмм на бланках так называемых электронных билетов планируется осенью.