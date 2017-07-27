НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра вошла в топ-10 регионов по собираемости взносов на капремонт

27.07.2017 13:15

У нашего округа этот показатель достиг почти 97%. 

Фото: tagilka.ru

Среди регионов УрФО, Югра занимает первое место, а по стране - седьмое.

По итогам II квартала этого года 90-процентный порог собираемости в регионе преодолели 12 муниципалитетов, а в Нижневартовске и Сургутском районе этот показатель составил 100%.

В частности, такого результата удалось достигнуть за счёт внедрения единого платёжного документа за коммунальные услуги. Также высокие показатели уровня сборов в этих муниципалитетах связаны с тем, что югорчане активно погашают задолженность по оплате взносов за 2014 и 2015 годы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че