Работодателям Югры трудоголики не нужны

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 13:49

К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Они изучили больше 20 тысяч резюме, размещенных в регионе за последний месяц.

Фото: nachrichten.at

Выяснилось, что 44% соискателей считают себя трудоголиками: они думают о работе, видят ее во сне, берут на себя необязательные задачи.

Сами работодатели признаются, что смотрят больше на показатели сотрудника, а не количество часов, проведенных на работе. Некоторым даже не особо важно, сколько часов работает сотрудник, им важен результат.

Почти полпроцента работодателей заранее предупреждают кандидатов о необходимости переработок. Большинство из них ищет сотрудников в сферах «Добыча сырья» (41%), «Продажи» (26%) и «Производство» (12%). При этом, предлагаемые зарплаты не отличаются от средних по рынку.