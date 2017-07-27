На Сургутской ГРЭС-2 пройдут соревнования по профессиональному мастерству

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 14:36

В них примут участие пять филиалов ПАО «Юнипро».

Фото: eon-russia.ru

Каждый будет представлять одна бригада – по семь энергетиков в команде. Им предстоит выступить на шести этапах соревнований. В их числе: знания нормативно-технической документации, управление оборудованием, оказание доврачебной помощи и самый зрелищный этап – пожарно-техническая эстафета.

Сами соревнования по профессиональному мастерству среди комплексных бригад оперативного персонала стартуют 31 июля. Итоги подведут 4 августа. Победителей наградят дипломами и ценными призами.

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. В состав входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 205 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).