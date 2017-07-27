В рамках профилактической операции «Школа» в образовательных учреждениях Югры проходят тренировки по эвакуации

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 15:13

В сургутской средней школе №26 условный пожар начался в пищеблоке.

В здании «сработала» система оповещения о пожаре. Педагоги при сигнале пожарной тревоги за три минуты покинули здание через эвакуационные выходы. Спасатели отметили, что персонал школы хорошо знает свои обязанности. Учителя оперативно и без паники провели эвакуацию, а выставленные посты безопасности не позволили никому вернуться в «горящее здание».