НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В рамках профилактической операции «Школа» в образовательных учреждениях Югры проходят тренировки по эвакуации

27.07.2017 15:13

В сургутской средней школе №26 условный пожар начался в пищеблоке. 

В здании «сработала» система оповещения о пожаре. Педагоги при сигнале пожарной тревоги за три минуты покинули здание через эвакуационные выходы. Спасатели отметили, что персонал школы хорошо знает свои обязанности. Учителя оперативно и без паники провели эвакуацию, а выставленные посты безопасности не позволили никому вернуться в «горящее здание».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че