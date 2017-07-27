НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра присоединяется к федеральному проекту «Бережливая поликлиника»

27.07.2017 16:41

 Он уже реализуется в ряде российских регионов. 

Пилот призван минимизировать временные затраты пациента на посещение врачебных кабинетов, оптимизировать работу регистратуры, медработников и лабораторий. География внедрения проекта в Югре достаточно широка: это Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Урай, Нягань и Советский.

В рамках первого этапа по внедрению проекта, руководители и заместители медицинских организаций прошли обучение по технологии «Бережливого производства». А осенью их ждет тематический тренинг. 

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