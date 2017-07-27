В Югру приезжает больше выпускников вузов, чем уезжает

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 18:04

Каждый год в округ прибывает почти семь тысяч человек из этой категории. Это на 3,5 тысячи больше, чем тех, кто уехал. Данные приводятся в исследовании Высшей школы экономики.

Авторы отмечают уникальность округа: в Югре наблюдается значительный отток выпускников вузов, но, в то же время, среди трудоустроенных велика доля приезжих.

Исследователи разделили все регионы на несколько групп. Наш округ находится в четвертой группе – в нее входят субъекты, которые не пользуются большой популярностью, отсюда выпускники уезжают работать в другие регионы.