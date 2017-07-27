Жители Сургутского района участвуют в благоустройстве поселений через интернет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 18:27

Это стало возможным благодаря сайту «One click». Он является самым простым и быстрым способом обращения жителей района к власти, сообщает ugra-news.

Через вкладку «Благоустройство дворовых территорий» можно высказать пожелания по ремонту внутридворовых проездов, установке спортивных или детских игровых площадок. В администрации Сургутского района подчёркивают: что все заявки, поступившие от жителей, будут рассмотрены. В случае, если мероприятия не вошли в бюджет, они будут включаться в программы последующих лет.