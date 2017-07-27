В Урае выделено рекордное количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 19:54

Если в прошлом году их было предоставлено только четыре, то в этом уже 28.

Всего в очереди за землёй под ИЖС стоят 175 урайских льготников, почти полторы сотни из них - многодетные семьи. Участки будут выделены на трёх площадках. Часть из них будет предоставлена после завершения строительства инженерных сетей.

Стоит отметить, что сегодня в округе на получение бесплатной земли под ИЖС рассчитывают восемь тысяч многодетных семей. С начала действия окружного закона такие участки получили более 1100 семей.