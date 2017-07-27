29 июля Туристский клуб «Северный ветер» соберет работников «Сургутнефтегаза» на турнир по велоориентированию

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.07.2017 19:25

Соревнование представляет собой ориентирование на велосипедах в городских и лесных условиях, прохождение специальных локальных участков.

Местом старта выбрана площадка перед лыжероллерной трассой лыжной базы «Снежинка». Финишировать участники будут в лесном массиве на берегу реки Черная в районе СОТ «Рассвет». Участники вправе использовать системы навигации ГЛОНАСС и GPS.

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками. Каждая команда будет отмечена памятным дипломом.