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29 июля Туристский клуб «Северный ветер» соберет работников «Сургутнефтегаза» на турнир по велоориентированию

27.07.2017 19:25

Соревнование представляет собой ориентирование на велосипедах в городских и лесных условиях, прохождение специальных локальных участков. 

Местом старта выбрана площадка перед лыжероллерной трассой лыжной базы «Снежинка». Финишировать участники будут в лесном массиве на берегу реки Черная в районе СОТ «Рассвет». Участники вправе использовать системы навигации ГЛОНАСС и GPS.

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками. Каждая команда будет отмечена памятным дипломом.

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