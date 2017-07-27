НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Стали известны имена директоров двух югорских департаментов

27.07.2017 16:32

 Распоряжения уже подписала губернатор Наталья Комарова. Решение принято с учетом общественной оценки при отборе кандидатов и по итогам собеседования. 

Так, директором департамента социального развития с 27 июля 2017 года назначена Светлана Давиденко. Уроженка Нижневартовска окончила Уральскую академию государственной службы. Последнее место работы – АНО Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования «Статус».

Директором департамента образования и молодежной политики стал Алексей Дренин. До назначения являлся исполняющим обязанности директора ведомства. К обязанностям руководителя он приступит с 8 августа 2017 года.

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