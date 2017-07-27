Югорчанин повредил три машины сантехническим ключом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.07.2017 20:03
В дежурную часть мегионской полиции обратилось сразу несколько жителей поселка Высокий.
Фото: 86.mvd.ru
Они рассказали о том, что неизвестный серьёзно повредил их автомобили, припаркованные у одного из домов на улице Ленина. Общий ущерб оценили в 300 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний ранее несудимый безработный житель поселка. У молодого человека также был изъят разводной сантехнический ключ, которым он наносил удары по иномаркам.
Причину своих противоправных действий задержанный объяснить не смог.
Следователями ОМВД России по г. Мегиону в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.