НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчанин повредил три машины сантехническим ключом

27.07.2017 20:03

 В дежурную часть мегионской полиции обратилось сразу несколько жителей поселка Высокий. 

Фото: 86.mvd.ru

Они рассказали о том, что неизвестный серьёзно повредил их автомобили, припаркованные у одного из домов на улице Ленина. Общий ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний ранее несудимый безработный житель поселка. У молодого человека также был изъят разводной сантехнический ключ, которым он наносил удары по иномаркам.

Причину своих противоправных действий задержанный объяснить не смог.

Следователями ОМВД России по г. Мегиону в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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