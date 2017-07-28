Модульные отделения почтовой связи появились в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 09:44

Их установили в поселке Цингалы Ханты-Мансийского района и в посёлке Нижние Нарыкары Октябрьского района. Комплексы появились вместо обветшавших зданий, в которых до недавнего времени обслуживались местные жители.

Фото: УФПС ХМАО - ЮГРА филиал ФГУП "Почта России"

В новых помещениях созданы все условия для комфортного пребывания югорчан. Модульные отделения почтовой связи могут работать и зимой: здесь установлены стационарные обогреватели. На случай летней жары имеются кондиционеры. Оборудовано рабочее место для оператора, есть хозяйственный отсек, помещение для приема и обслуживания клиентов.

При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям. По качественным характеристикам, срок эксплуатации объектов может превысить 30 лет.