НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Впереди борьба за «бронзу»

28.07.2017 10:14

26 июля мужская сборная команда России уступила выход в финал Сурдлимпийских игр команде из Украины. 

Фото: csi-ugra.ru

одопечные Василия Ковальчука, среди которых четверо югорчан - Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, Георгий Плешкевич - смогли выиграть лишь один сет из четырех. Со счетом 1:3 лишились возможности бороться за «золото» главных стартов четырехлетия.

Впереди у отечественной команды борьба с представителями Ирана за бронзовые награды. Игра состоится 28 июля.

Напомним, что мужская сборная провела на Играх в турецком Самсуне 6 игр, в четырех из которых одержала победу. 

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