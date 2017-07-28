Впереди борьба за «бронзу»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 10:14

26 июля мужская сборная команда России уступила выход в финал Сурдлимпийских игр команде из Украины.

Фото: csi-ugra.ru

одопечные Василия Ковальчука, среди которых четверо югорчан - Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, Георгий Плешкевич - смогли выиграть лишь один сет из четырех. Со счетом 1:3 лишились возможности бороться за «золото» главных стартов четырехлетия.

Впереди у отечественной команды борьба с представителями Ирана за бронзовые награды. Игра состоится 28 июля.

Напомним, что мужская сборная провела на Играх в турецком Самсуне 6 игр, в четырех из которых одержала победу.