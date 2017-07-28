В «Сургутнефтегазе» выбрали лучшего по профессии машиниста бульдозера и экскаватора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 11:05

Простые рабочие доказывают: спортивную карьеру можно построить, управляя даже тракторной техникой.

Вот так бульдозеристы играют в баскетбол. Размеры для тяжелых машин вовсе не имеют значения: машинисты забивают мячи в кольцо не руками, а железным ковшом. Но не ради забавы, а чтобы показать экспертам свое мастерство.

Жюри оценивает каждое движение спецтехники: здесь повсюду расставлены ограничительные стойки. Проехать между ними бульдозеристам нужно не только с идеальной точностью, но и на скорость.

В командном зачете весь пьедестал заняли машинисты треста «Сургутнефтедорстройремонт». На первом месте – Сургутское дорожное ремонтно-строительное управление, на втором – сотрудники Нижнесортымского управления. Тройку победителей замыкает Федоровское подразделение треста.