Сургутские дачники в августе могут остаться без электричества

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 13:08

Кампанию по отключению кооперативов-должников начинает АО «ТЭК».

Фото: mylove.ru

В черный список энергоснабжающей организации попало 14 кооперативов, среди них «Север-1», «Победит-2», «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Энергостроитель». Задолженность за потребленный ресурс у этих товариществ на 17 июля текущего года составляет 32,5 млн рублей. Долги всех 95 кооперативов муниципалитета, в которые АО «Тюменская энергосбытовая компания» поставляет электрическую энергию, превысили 113, 6 млн рублей.

Полное или частичное отключение затронет всех дачников, которые не перешли на прямые договоры с ТЭК.

Получить более подробную информацию можно в Сургутском межрайонном отделении по адресу: пр. Мира, 43, тел. (3462)23-85-77.