НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

28.07.2017 13:47

Накануне его собственник Алексей Хотин сообщил, что представил в ЦБ новый план финансового оздоровления кредитной организации. 

Фото: rostov.press

Он предусматривал возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до 170 млрд руб. в течение десяти лет. Между тем, в Центробанке назвали план «нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации», пишет «Коммресантъ».

Напомним, 10 июля регулятор ввел в «Югре» временную администрацию. Представители ЦБ также заявляли, что подозревают банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Офисы «Югры» есть по всей России, в том числе и Сургуте.

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