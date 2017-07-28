НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За ходом ремонта дорог в Сургуте можно следить в сети

28.07.2017 14:17

Оценить работу горожане могут на интерактивной карте.

Фото: maps.admsurgut.ru

Здесь отмечены объекты ремонта как текущего года, так и предыдущих сезонов. Интернет-ресурс дает подробную информацию о подрядчиках, объемах бюджетных средств, видах работ на дорогах города.

Что касается нынешней ситуации, то проезжая часть отремонтирована на 80 процентов. Работы ведутся на Грибоедовской развязке, по проспекту Комсомольскому, улицам Декабристов, Геологической, Островского, Аэрофлотской. Методом сплошного асфальтирования избавляют дорожное полотно от колейности и ям еще на 49 участках.

Ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября.

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